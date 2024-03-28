Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri, İstanbulspor maçından umutlu:

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Altin Zeqiri, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, "İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri, İstanbulspor maçından umutlu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Altin Zeqiri, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, "İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz." dedi.

        Kosovalı kanat oyuncusu Zeqiri, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iyi bir yerde olduklarını ve daha iyi işler yapmak için çalıştıklarını söyledi.

        Lige İstanbulspor deplasmanı ile devam edeceklerini ifade eden 23 yaşındaki genç oyuncu, "İstanbulspor maçına iyi hazırlanıyoruz. İyi bir dönem geçiriyoruz. İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz. Bireysel anlamda ise son dönemdeki performansım beni de memnun ediyor." diye konuştu.

        Zeqiri, takım olarak sezon sonu hedeflerini konuştuklarına işaret ederek, "Ekip olarak birçok şeyi konuşuyoruz ama öncelikli lige maç maç bakıyoruz. Hocamız da bizi bu yönde uyarıyor. Ligdeki maçları tek tek ele almamız lazım. Bu maçlarda olabildiğince yüksek puan toplamamız gerekiyor. En iyi şekilde kalan maçları geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Çaykur Rizespor'un başarısına odaklandığını vurgulayan Zeqiri, "Takım olarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Kendimi değil, takımın geleceğini düşünüyorum. Önce bu sezonu iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Sonrasında takımım ve benim için en iyisini göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız

        Benzer Haberler

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu:
        Rize'de fırtına; 'sahilden uzak durun' uyarısı
        Rize'de fırtına; 'sahilden uzak durun' uyarısı
        Rize'de dalgaların sürüklediği taşlar, park ve sosyal tesislere zarar verdi
        Rize'de dalgaların sürüklediği taşlar, park ve sosyal tesislere zarar verdi
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Rize'de seçim çalışmalarını sürdürdü
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Rize'de seçim çalışmalarını sürdürdü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda inceleme...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda inceleme...