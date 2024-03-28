Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri, İstanbulspor maçından umutlu:

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Altin Zeqiri, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, "İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz." dedi.

Kosovalı kanat oyuncusu Zeqiri, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iyi bir yerde olduklarını ve daha iyi işler yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Lige İstanbulspor deplasmanı ile devam edeceklerini ifade eden 23 yaşındaki genç oyuncu, "İstanbulspor maçına iyi hazırlanıyoruz. İyi bir dönem geçiriyoruz. İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz. Bireysel anlamda ise son dönemdeki performansım beni de memnun ediyor." diye konuştu.