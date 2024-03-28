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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:17
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 76,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan M.P. ve S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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