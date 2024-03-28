Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan M.P. ve S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 76,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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