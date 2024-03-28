Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Heyelanda ölen 3 işçiden 2'si son yolculuğuna uğurlandı (2)

        CENAZENAMAZINI İMAM AĞABEYİ KILDIRDITrabzon'da içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçiden Mehmet Sultan Allahverdi (50) için Rize'nin İyidere ilçesi Kalecik köyünde cenaze düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelanda ölen 3 işçiden 2'si son yolculuğuna uğurlandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CENAZENAMAZINI İMAM AĞABEYİ KILDIRDI

        Trabzon'da içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçiden Mehmet Sultan Allahverdi (50) için Rize'nin İyidere ilçesi Kalecik köyünde cenaze düzenlendi. Cenazeye İyidere Kaymakamı Erol Gürsoy, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 4 çocuk babası Allahverdi'nin cenazesi, imam ağabeyi Mehmet Selim'in kıldırdığı namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da mobbing cinayeti!
        İstanbul'da mobbing cinayeti!
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Milei, Petro'ya "terörist" dedi
        Milei, Petro'ya "terörist" dedi
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizesporlu Zeqiri: Hedefimize ulaşmak istiyoruz
        Çaykur Rizesporlu Zeqiri: Hedefimize ulaşmak istiyoruz
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri, İstanbulspor maçından umutlu:
        Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri, İstanbulspor maçından umutlu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu:
        Rize'de fırtına; 'sahilden uzak durun' uyarısı
        Rize'de fırtına; 'sahilden uzak durun' uyarısı
        Rize'de dalgaların sürüklediği taşlar, park ve sosyal tesislere zarar verdi
        Rize'de dalgaların sürüklediği taşlar, park ve sosyal tesislere zarar verdi