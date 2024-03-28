Heyelanda ölen 3 işçiden 2'si son yolculuğuna uğurlandı (2)

Trabzon'da içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçiden Mehmet Sultan Allahverdi (50) için Rize'nin İyidere ilçesi Kalecik köyünde cenaze düzenlendi. Cenazeye İyidere Kaymakamı Erol Gürsoy, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 4 çocuk babası Allahverdi'nin cenazesi, imam ağabeyi Mehmet Selim'in kıldırdığı namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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