Rize'de, cenaze dönüşü bariyere saplanan taksideki 4 kişi yaralandı

RİZE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin bariyere saplandığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananların, Trabzon'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesinden döndüğü öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Uzunkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Okan Seymenoğlu (42) yönetimindeki 53 T 0399 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyere saplanan taksinin sürücüsü ile araçtaki Reşit Aydın (68), Levent Kalkavan (46) ve Mehmet Çelik (47), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.