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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:09
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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 42 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı Casper Hojer, sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak.

        İstanbul'a giden yeşil-mavili ekip, son hazırlığını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

        Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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