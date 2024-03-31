Güneysu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Özer'den seçmene teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Rıfat Özer, seçmene teşekkür etti.

Özer, yaptığı açıklamada, seçime katılım yapan seçmenlere teşekkür ederek, "Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığının yanında belediye meclis üyeliğinin tamamını kazandık. Her türlü ortamda sandığa gelerek oyunu kullanan herkese teşekkür ediyoruz. Hizmetlerimizi aksatmadan, hiçbir ayırım yapmadan sürdüreceğiz." dedi.