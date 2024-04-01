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        Rize'de ipi AK Parti'li Metin göğüsledi; AK Parti 7, CHP 3, MHP 1 ilçeyi kazandı

        RİZE'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Rahmi Metin belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:04 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:10
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        Rize'de ipi AK Parti'li Metin göğüsledi; AK Parti 7, CHP 3, MHP 1 ilçeyi kazandı
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        RİZE’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Rahmi Metin belediye başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 7, CHP 3, MHP ise 1 başkanlık kazandı.

        Rize’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti’li Rahmi Metin, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti’li 7, CHP’li 3 aday seçimi önde tamamlarken, MHP ise 1 belediye başkanlığı kazandı. İyidere’de AK Parti’li Saffet Mete, Derepazarı’nda AK Parti’li Şaban Kalça, Kalkandere’de AK Parti’li Mehmet Yılmaz, İkizdere’de AK Parti’li Abdi Ekşi, Güneysu’da AK Parti’li Rıfat Özer, Hemşin’de AK Parti’li Halim Kazım Bekar, Çamlıhemşin’de AK Parti’li Ömer Altun seçimi önde tamamlarken, Pazar’da CHP’li Neşet Çakır, Ardeşen’de CHP’li Enver Atagün, Fındıklı’da CHP’li Ercüment Şahin Çervatoğlu, Çayeli'de ise MHP’li İsmail Hakkı Çiftçi seçimin galibi oldu.

        RAHMİ METİN

        Rahmi Metin, 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Çaykur Rizespor'da görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapıyor. Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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