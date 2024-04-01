Rize'de ipi AK Parti'li Metin göğüsledi; AK Parti 7, CHP 3, MHP 1 ilçeyi kazandı

RİZE’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Rahmi Metin belediye başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 7, CHP 3, MHP ise 1 başkanlık kazandı.

Rize’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti’li Rahmi Metin, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti’li 7, CHP’li 3 aday seçimi önde tamamlarken, MHP ise 1 belediye başkanlığı kazandı. İyidere’de AK Parti’li Saffet Mete, Derepazarı’nda AK Parti’li Şaban Kalça, Kalkandere’de AK Parti’li Mehmet Yılmaz, İkizdere’de AK Parti’li Abdi Ekşi, Güneysu’da AK Parti’li Rıfat Özer, Hemşin’de AK Parti’li Halim Kazım Bekar, Çamlıhemşin’de AK Parti’li Ömer Altun seçimi önde tamamlarken, Pazar’da CHP’li Neşet Çakır, Ardeşen’de CHP’li Enver Atagün, Fındıklı’da CHP’li Ercüment Şahin Çervatoğlu, Çayeli'de ise MHP’li İsmail Hakkı Çiftçi seçimin galibi oldu.