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        Rize Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Metin'den teşekkür

        Rize'nin kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Rahmi Metin, seçmene teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 17:58 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:58
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        Rize Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Metin'den teşekkür
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        Rize'nin kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Rahmi Metin, seçmene teşekkür etti.

        Metin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeniden göreve layık görmesinin ardından yüzde 54,7 ile Türkiye birincisi yaparak görev veren Rizeli seçmenlere memnuniyetini iletti.

        Yerel yönetimlerin muhasebesinin 5 yıl sonunda yapıldığına işaret eden Metin, "Biz de 5 yıl boyunca yaptığımız icraatları anlatmaya çalıştık. Seçim sonucunda 46 mahallemizin hepsine teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde bütün mahallelerimizde eşit ve adaletli bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeniden yüksek oyla seçilme bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir." dedi.

        Rizelilerin hizmeti ödüllendirdiğini kaydeden Metin, "Meclis üyelerimiz ile durmadan çalışacağız. Rize'mizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle yeni döneme daha aşkla ve şevkle başlayıp Rize'yi refah düzeyi yüksek konforlu yaşam kalitesi yüksek bir şehre getirmek için azmedeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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