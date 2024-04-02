A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Karadağ karşısında hedefi "iyi savunma"

2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki beşinci maçında Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, "İyi savunmanız olmazsa başarı elde etmeniz zor. Pozisyona göre iyi savunma yapmamız lazım, hücum geçişlerinde başa baş gol bulabiliriz." dedi.

Costica Buceschi, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın yarın saat 15.00'te başlayacağını hatırlattı.

Grubun en zor maçını oynayacaklarını ifade eden Buceschi, "Maçın önemi çok yüksek. Karadağ, Avrupa Şampiyonası'nda hiç müsabaka kaybetmedi. Son Avrupa Şampiyonasında bronz madalya almış kuvvetli bir ekip. Puan almak bizim için oldukça önemli bu maçta. Bu düşünceyle mücadeleye hazırlandık." diye konuştu.

A Milli Takım Kaptanı Aslı İskit Çalışkan ise Karadağ'ın güçlü bir ekip olduğunu bildiklerine işaret ederek, "Önemli oyuncuları var. Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı yenip madalya alan bir ekip. Seyircimize büyük bir iş düşüyor. Yarın bize destek versinler. Bizim çok ihtiyacımız olacak. Onlar bizim itici gücümüz olacak." dedi.

Rakibin savunmasına dikkati çeken Romen çalıştırıcı, "Karadağ kuvvetli defans yapan, bu nedenle az gol yiyen bir ekip. İlk başta biz de kuvvetli defans kurmalıyız. Hücumda anlık pozisyon ve oyunlarla gol bulmalıyız. İyi savunmanız olmazsa başarı elde etmeniz zor. Pozisyona göre iyi savunma yapmamız lazım, hücum geçişlerinde başa baş gol bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Rize'de daha önce sporcu olarak oynadığını belirten İskit, şunları kaydetti:

"Rize taraftarını biliyorum. Karadağ takımında birlikte oynadığım 4 oyuncu var. Onlar da Ankara, İstanbul yerine Rize'yi duyunca şaşırarak bana sordular. Onlara, Rize taraftarının salonu doldurması halinde nasıl bir itici güç olduğunu anlattım. Burayı biliyorum. Eğer gerçekten yanımızda olurlarsa maçın belirleyicisi olabilirler."

Betül Yılmaz da grupta yerlerinin belirlenmesi adına karşılaşmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Rakibimiz önemli ekip ama biz de giderek güçlenen bir ekibiz. Taraftarımıza güveniyoruz. Onların desteği ile grupta yerimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi.