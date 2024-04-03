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        Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen 2 kişi yaralandı

        Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen 2 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:49
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        Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen 2 kişi yaralandı
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        Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen 2 kadın yaralandı.

        Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi'ndeki bahçede çalışan Ayşe (68) ve Fatma Uzun (66), çay taşımak için kullandıkları ilkel teleferiğe bindikten bir süre sonra düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından patika yoldan sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Ayşe ve Fatma Uzun, kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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