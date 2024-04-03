Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen 2 kişi yaralandı

Ayşe ve Fatma Uzun, kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi'ndeki bahçede çalışan Ayşe (68) ve Fatma Uzun (66), çay taşımak için kullandıkları ilkel teleferiğe bindikten bir süre sonra düştü.

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