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        Rize'de teleferikten düşen 2 kadın yaralandı

        RİZE'de teleferikle karşıya geçerken 30 metre yükseklikten çay bahçesine düşen Fatma U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:20
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        Rize'de teleferikten düşen 2 kadın yaralandı
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        RİZE’de teleferikle karşıya geçerken 30 metre yükseklikten çay bahçesine düşen Fatma U. (66) ile Ayşe U. (68), yaralandı. Ekiplerin kurtardığı kadınlar, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Dağınıksu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarımla uğraşan Ayşe U. ile Fatma U., yolun karşısına geçmek için yamaç arazide kurulu olan teleferiği bildi. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisi ile sallanan teleferikte dengesini kaybeden 2 kadın, yaklaşık 30 metre yükseklikten çay bahçesine düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin patika yoldan ulaştığı yaralılar, sedyelerle kara yoluna taşındı. Burada ambulansla konulan yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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