Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ç, M.A. ve E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli şahısın üzerinde yaptıkları aramada 47,79 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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