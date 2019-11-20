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Kayıp alzheimer hastası aranıyor

DHA

- RİZE'nin Güneysu ilçesinde ailesinin jandarmaya kayıp olarak bildirdiği alzheimer hastası İlyas Kar (57) için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

- RİZE'nin Güneysu ilçesinde ailesinin jandarmaya kayıp olarak bildirdiği alzheimer hastası İlyas Kar (57) için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Çamlıca köyünde oturan alzheimer hastası İlyas Kar, dün öğle saatlerinde köydeki evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Kar'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp İlyas Kar'ın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köy çevresinde ve sap arazide süren arama çalışmalarına, iz takip köpeği de eşlik etti. Ekipler, dün gün boyu sürdürdüğü çalışmalarında kayıp İlyas Kar´a ait bir ize ulaşamadı. Camiden anons yapılarak, vatandaşların arama çalışmalarına destek vermesi istendi. Köy sakinlerinin de destek verdiği yaklaşık 50 kişilik ekipçe yeniden başlatılan çalışmaların, sürüdüğü belirtildi.
'İNŞALLAH SAĞ SALİM BULURUZ'
Kaybolan İlyas Kar'ın oğlu Nihat Kar, babasını her yerde aradıklarını ancak henüz bir izine rastlamadıklarını söyleyerek, "Evden çıkar, gün kararmadan dönerdi. Dün eve gelmeyince bizi telaş aldı. Her yere baktık aradık yok. Yolların yanında ki boş arazilere baktık ama hala bir iz yok. İnşallah babamı sağ salim buluruz" dedi.

RİZE

20 Kasım 2019 Çarşamba

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