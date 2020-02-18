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Anzer'in Poleni balından değerli

İHA

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı bu kez balıyla değil poleniyle gündeme geldi.

Anzer'in Poleni balından değerli

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı bu kez balıyla değil poleniyle gündeme geldi.
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 23003000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer Balı'nın polenide aynı ilgiyi görüyor. Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, Kafkas ırkı arıların ürettiği ballara ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre Mayıs veya Haziran ayında kovanlardan polen almaya başlıyor. Üreticilerin aldıkları polenlerr kooperatif aracılığıyla tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilerek Anzer faunasına uygunluğu tespit ediliyor. Tahlilden geçen polenler ise kooperatifte heyet huzurunda mühürlenerek 100, 200, 400 gram ve 1 kilogramlık kavanozlar halinde satışa sunuluyor.

Balla karıştırarak tüketmek gerekiyor
Bu yıl ki kilogram fiyatı bin 250 lira olarak belirlenen Anzer Poleni’nin 6 gramının 1 kasa elmadan daha fazla protein ve minerale sahip olduğunu dile getiren S.S. Anzer Ballı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz “Anzer poleni Anzer balı kadar çok üretilen bir ürün değil. Bu yıl takriben kooperatifimize 200 kilograma yakın bir Anzer Poleni geldi. Tabi ki bu üretim miktarı olarak sınırlı bir miktar. Yani Anzer poleni bala göre sınırlı oluyor. Burada şunu ifade etmek lazım Anzer balına zaten özelliğini veren polendir. Polen çok değerli bir ürün. Bu anlamda biz üreticilerimize Anzer balı alırken de polen kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü polenin sağlığa birçok faydası var. Anzer poleninde mesela antioksidan özelliği çok fazla yüksektir, bağışıklık sistemini güçlendiren bir üründür. Normalde 6 gram polenin içerisinde bulunan mineral ve proteinler 1 kasa elmadan çok daha fazladır. Bu anlamda vücut direncini ve bağışlılık sistemini güçlendirmek için biz poleni şiddetle tavsiye ediyoruz. Anzer poleni de endemik ve bin bir çeşit çiçekten üretildiği için tüketicilere Anzer polenini bala karıştırarak kullanmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Polenler de üniversite onaylı satılıyor
Polenlerin Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan tahlillerin ardından satışa sunulduğunu, tüketicilerin ise bu ürünleri alırken üzerinde ki mühürlere dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Deniz “Anzer poleni 2 yaşın üzerindeki çocuklarda ve büyüklerde kullanılabilir. Bu kullanılan ürün değerli bir ürün olduğu için kullanım itibariyle sabahleyin aç karınla ve akşamları yatmadan önce kullanılmalı. Polen bala karıştırılıp kullanıla bilinir, süte karıştırılıp kullanıla bilinir, olduğu haliyle de kullanıla bilinir. Vücutta etkisini daha kısa sürede gösterebilmesi için de aç karına kullanılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Yaylamızın özelliği endemik bitki türleri ve bin bir çeşit çiçeği içerisinde bulundurmasıdır. Haliyle Anzer poleni baldan daha önce alınmaya başlanmaktadır. Mayıs ayının 15’i gibi arılarımız polen almaya başlar. Polen ise arılarımızın doğada ki çiçeklerin erkek hücrelerinden kendi kovan içerisindeki yavrularını beslemek için getirdikleri çiçek özleridir. Anzer poleni de aynı Anzer balı gibi tahlile gitmektedir. Polenlerimizi Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne Anzer florasına uygun mu değil mi ?, Anzer’e özel olan o endemik çiçeklerden bu ürünün içerisinde var mı ? diye aynı bal gibi tahlile gönderiyoruz. Anzer poleninde de bal gibi mühür sistemimiz var yani polenlerimiz tahlilden geldikten sonra kooperatifimiz tarafından heyet huzurunda mühürlenip, etiketleniyor” dedi.

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