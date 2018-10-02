Roald Dahl'dan büyüklere öyküler

Casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi ve tıbbi buluşlar yapan bir mucit: Roald Dahl. Yazdığı kitaplar kadar renkli bir yazar olan, Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve diğer çocuk kitaplarıyla tanınan Dahl’dan büyükler için iki çarpıcı öykü kitabı raflarda.

Şeker Henry’nin İnanılmaz Öyküsü, Dahl’ın hayal dünyasını olağanüstü yaşamöyküsüyle birleştiren bir derleme. Dev bir kaplumbağayla küçük bir çocuğun dostluğu, görmek için gözlerine ihtiyaç duymayan bir Hintli ve acımasızlıkta sınır tanımayan gençler, gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekilen bir define ve pilotluk hikâyesi yan yana geliyor.

Dahl’ın yazarlığa başlamasının rastlantılarla örülü sürpriz hikâyesi de bu kitapta yer alan metinlerden biri.

Roald Dahl diğer öykü kitabı Senin Gibi Biri'nde ise intikamlar, umutsuz arayışlar, acı anılar, tiksindirici fantezilerle garip ve beklenmeyen olayları dile getirerek tüylerinizi ürpertmeyi başarıyor.

Kocasından intikam alan kadın eve gelen polislere ne ikram eder? Sol elinizin serçeparmağına gerçekten ihtiyacınız var mı? Şarap bilginizi nasıl geliştirip bahse girersiniz? Bahçeden kopardığınız çiçek çığlık mı atar, ağlar mı? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlası bu kitapta...

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