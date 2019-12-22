Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Robin van Persie de takip ediyor. 2015-2018 yılları arasında 2.5 sezon Fenerbahçe formasını terleten Hollandalı yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin özel daveti üzerine derbi için İstanbul’a geldi. Maç boyunca heyecanlı gözüken Persie’ye tribünlerden tezahüratlarda bulunuldu.
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