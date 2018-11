Rolleri için fiziklerinden vazgeçen oyuncular

31 | 39

Chris Hemsworth – Denizin Kalbinde (In the Heart of the Sea) 2015

“Thor”dan önce zayıf ve sağlıklıydı. “Thor”da kaslı ve sağlıklı oldu. Bu filmde ise zayıf ve sağlıksız görünmesi gerekiyordu. Hemsworth 19. yüzyılda geçen filmde Owen Chase isimli denizciyi canlandırıyordu. Chase ve arkadaşları, yaşadıkları balina saldırısının ardından gemilerini kaybediyor ve yaşam mücadelesi vermeye başlıyorlardı. Çekimler sırasında ekip olarak hepsinin zayıflaması gerekiyordu. Bir önceki filmi “Black Hat” için kilo vermek zorunda kalan Hemsworth, açlığın etkilerini yeterince iyi gösterebilmek için 7 kilo daha vermek ve sonra da yeniden bildiğimiz Thor'a dönüşmesi gerekiyordu.