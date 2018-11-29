Rolleri için fiziklerinden vazgeçen oyuncular

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Charlize Theron – Cani (Monster) 2003

Seri katil Aileen Wuornos'u canlandırmak için Charlize Theron'un sadece kilo alması değil, Aileen Wuornos olması gerekiyordu. Erkeklerle para karşılığı ilişki kuran Aileen Wuornos, fiziksel olarak Charlize Theron'a kesinlikle benzemiyordu... Theron, her şeyiyle ona benzemek için ciddi bir çaba göstermeye hazırdı ama sadece kilo almasının yetmeyeceğini düşündü. Bedeninin ona benzemesi için onun gibi beslenmesi gerekiyordu. İşte bu yüzden bir süre “sağlıksız beslenme diyeti” uyguladı. Donut ve patates kızartması ağırlıklı bir diyetti bu... Yaklaşık 14 kilo aldığında fiziksel anlamda Wuornos'a benzemeye başlamıştı. Rol için gösterdiği tutku dolu çaba, karşılıksız kalmadı. Karakterin sadece dış görünüşünü değil ruhunu da yakalamayı başardı ve en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandı.