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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma: 1 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Roma: 1 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma ile Napoli kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 01:02 Güncelleme: 03.02.2025 - 01:02
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        Napoli'ye Roma çelmesi!
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        İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Roma ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Napoli'nin golünü 29. dakikada Leonardo Spinazzola kaydederken; Roma'nın golü ise 90+2'de Angelino'dan geldi.

        Bu sonucun ardından 7 maç sonra puan kaybeden Napoli 54 puana yükseldi. 7 maçtır yenilmeyen Roma ise 31 puana ulaştı.

        Ligin 24. haftasında Napoli sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Roma ise deplasmanda Venezia'yla karşılaşacak.

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