Roma - Atalanta maçı heyecanı

Roma ve Atalanta, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Roma 3 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Atalanta 3 puanda ve 3. sırada. Roma son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Atalanta, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 155 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Roma kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Atalanta sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Roma son hafta oynanan Torino maçında 3-0 kazandı.

Atalanta, Juventus karşılaşmaında 2-0 yenildi.

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