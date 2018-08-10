Rostov - Krylya Sovetov sahaya çıkıyor

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Rostov, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Krylya Sovetov takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Rostov 6 puanla 2. sırada, Krylya Sovetov 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Rostov, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Krylya Sovetov son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 461 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rostov kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.00, Krylya Sovetov sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Rostov önceki hafta Zenit St. Petersburg mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Krylya Sovetov, Krasnodar karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Rostov, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Rostov, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

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