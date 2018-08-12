Rubin Kazan - Zenit St. Petersburg maçı istatistikleri

Rusya Premier Lig maçında Rubin Kazan ile Zenit St. Petersburg, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Rubin Kazan 4 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Zenit St. Petersburg 6 puanda ve 2. sırada. Rubin Kazan son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Zenit St. Petersburg, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 802 kodlu maçı oynayanlar; Rubin Kazan galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 2.70, Zenit St. Petersburg galibiyet oranı 1.85. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Rubin Kazan son haftadaki Krasnodar müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Zenit St. Petersburg ise SKA Energiya maçında 6-0 kazandı.

Rubin Kazan, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Zenit St. Petersburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zenit St. Petersburg, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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