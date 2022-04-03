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Rus güçlerinden kurtarılan Buça'da son durum

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden kurtardığı Buça şehrindeki son durumu aktardı.

Son dakika: Rus güçlerinden kurtarılan Buça'da son durum
Rus güçlerinden kurtarılan Buça'da son durum
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HABERTURK.COM

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrindeki son durumu aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 39. gününde devam ederken, Rus güçlerinden kurtarılan Buça kentinde, binaların yıkıldığı, evlerin harabeye döndüğü görüldü.

Buça Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, dün, kentin Rus askerlerinden kurtarıldığını duyurmuştu.

"SİVİLLER ELLERİ ARKADAN BAĞLANARAK KATLEDİLMİŞ"

Diğer yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.

Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan cansız beden fotoğrafı paylaşarak, "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı.

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