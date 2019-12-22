Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi bu sabah saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisi yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) altına ulaştı.
DHA'nın haberine göre, geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. FSM Köprüsü altından geçişi sırasında geminin ön bölümünden bir Rus askerinin sipere yatar gibi durması dikkat çekti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken 1,5 saat sonra savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.
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