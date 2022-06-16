Rusların Türkiye'de tatil talebi arzı aşıyor

AA

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, tur operatörlerinin, yakın tarihler için Türkiye'ye uçuşlarda tur paketi sıkıntısı yaşandığı konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Moskova’dan sonraki 2-3 günü kapsayacak şekilde Antalya’ya uçuş bulmanın imkansız olduğuna işaret edilen açıklamada, “Talep, kısıtlı hava yolu taşımacılığı nedeniyle arzı önemli oranda aşıyor. Ege sahillerine yönelik arz sıkıntısı daha da fazla.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, temmuz ve ağustos ayına yönelik tatil seçeneklerinde ise durumun daha iyi olduğuna işaret edilirken durumun kademeli olarak daha iyi bir hale geldiği ve hava yolu taşımacılığı konusunda da iyileştirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Haber Görseli: İHA