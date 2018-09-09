Rusya - Çek Cumhuriyeti sahaya çıkıyor

Rusya ve Çek Cumhuriyeti, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Rusya 1 puana sahip olarak 220. sırada yer alırken Çek Cumhuriyeti 6 puanda ve 66. sırada. Ev sahibi Rusya, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Çek Cumhuriyeti son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 586. İddaa'da Rusya kazanır 1.75, berabere biter 3.00, Çek Cumhuriyeti kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Rusya son haftadaki Sırbistan müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Çek Cumhuriyeti, Güney Kore karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Rusya, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 7 gol yedi.

Çek Cumhuriyeti, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Çek Cumhuriyeti 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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