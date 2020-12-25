Rusya'da kedi, ‘Çevre Bakanı Yardımcısı’ oldu

DHA

Rusya´nın Ulyanovsk bölgesinin atık arıtma tesisi çalışanları, çöplerin arasından cam parçalarını ayırdıkları sırada ağzı sıkıca kapatılmış bir çuvala rastladı.

DHA'nın haberine göre çuvalı çöplerin arasından alan çalışan, bıçakla çuvalın ağzını kesti ve içinde bir kedinin olduğunu gördü.

Ölümden kurtarılan kedi, Ulyanovsk´ta ünlü haline geldi. Muayenesi yapılan kedi, Ulyanovsk bölgesi Çevre Bakanlığı tarafından sahiplenildi ve kediye gayri resmi olarak Çevre Bakanı Yardımcılığı görevi verildi.

BAKANIN OFİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ulyanovsk Çevre Bakanı Gulnara Rakhmatulina, kedinin adının belirlenmesi için kampanya başlattı.

Evcil hayvan sahiplerine seslenen Rakhmatulina, "Evcil hayvan sahiplerine sesleniyorum; evcilleştirdiklerinizden sorumlu olduğunuzu unutmayın. Evcil hayvanınızı bakamıyorsanız, her zaman emin ellere veya bir barınağa bırakabilirsiniz" dedi.

Öte yandan kedinin Bakan Rakhmatulina´nın ofisindeki anlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.