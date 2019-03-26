DÜNYA

Geçtiğimiz ay Vietnam'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen ve anlaşamayan Kuzey Kore liderinin Rusya ziyareti gündemde... Rus medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ilkbahar ya da yaz mevsiminde Rusya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

İHA