Rusya'dan ABD ve İngiltere'nin '9 Mayıs' iddialarına yanıt 0:00 / 0:00

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Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs'ta resmi bir savaş ilanı yayınlamasının ihtimali olmadığını söyledi ve spekülasyonların 'saçmalık' olduğunu söyledi.

Her yıl Moskova'da bir askeri geçit töreniyle kutlanan Zafer Günü, Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazilere karşı kazandığı zaferi anıyor.

İNGİLTERE VE ABD İDDİA ETMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace geçen hafta LBC Radio'ya verdiği demeçte , Putin'in Zafer Günü'nü muhtemelen savaş ilan etmek için kullanacağını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Zafer Günü'nü kullanmak için her şeyi yapacağına dair kanıtlar olduğunu söylemişti.

Kremlin, şimdiye kadar Ukrayna'yı işgalini yalnızca 'özel bir askeri operasyon' olarak tanımlamış ve bunun savaş olmadığını öne sürmüştü. ABD ve İngiltere'ye göre savaş ilanı, kitlesel seferberliğin yolunu açmak gibi kilit bir amaca hizmet edebilecek. Ancak Rusya ısrarla bu iddiaların doğru olmadığını iddia ediyor.