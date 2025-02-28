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        Haberler Dünya Rusya'dan ABD'ye büyükelçi ataması | Dış Haberler

        Rusya'nın ABD'ye atanan büyükelçisi için agreman verildi

        Büyükelçilerin atanması konusunda İstanbul'da toplantı düzenleyen Rusya ile ABD arasında süreç başladı. Rusya'nın ABD'ye atanan büyükelçisi için Washington tarafından agreman verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:06 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:20
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        Rusya'dan ABD'ye büyükelçi ataması
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye atadıkları büyükelçi için Washington tarafından agreman verildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile ABD heyetleri arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerine yönelik İstanbul'da dün toplantı yapıldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Amerikan tarafı toplantıda, Dışişleri Bakanlığının Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atanmasına dair agremanı nota ile birlikte teslim etti. Darçiyev, en kısa zamanda Washington'a gidecek."

        Rus ve ABD heyetlerinin İstanbul'da yaptığı müzakereler

        Rus ve ABD heyetleri 27 Şubat'ta İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın katılımıyla uzmanlar seviyesinde görüşme gerçekleştirmişti.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesinin ele alındığını belirterek, ABD ile karşılıklı olarak diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz olarak finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılacağını duyurmuştu.

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