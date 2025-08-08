Habertürk
        Rusya'dan Gazze açıklaması | Dış Haberler

        Rusya'dan Gazze açıklaması

        Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail'in Gazze'yi işgal planına dair açıklamada bulunurken "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 01:28 Güncelleme: 08.08.2025 - 01:28
        Rusya'dan Gazze açıklaması
        Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." dedi.

        Polyansky, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade etti.

        Polyansky, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." diye konuştu.

        Bu planın tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

