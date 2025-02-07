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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump görüşecek mi? | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump görüşecek mi?

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, henüz olası bir toplantının görüşülmediğini aktardı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 07.02.2025 - 14:01 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:01
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        Putin ile Trump görüşecek mi?
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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump henüz olası bir toplantıyı görüşmediğini bildirdi.

        Peskov, iki lider arasında böyle bir toplantının gerekip gerekmediği veya gerçekleşirse nerede ve nasıl gerçekleşebileceği konusunda bir temasa geçilmediğini söyledi.

        Rusya Parlamentosunun Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, dün yaptığı açıklamada, böyle bir görüşme için hazırlıkların "ileri aşamada" olduğunu ve görüşmenin Şubat veya Mart ayında gerçekleşebileceğini söylemişti.

        Peskov ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın ekibiyle "bireysel departmanlar" düzeyindeki temasların yoğunlaştığını söylemiş, ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.

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