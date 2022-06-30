Rusya'dan Ukrayna'ya 'iyi niyet' göstergesi açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Rusya, "iyi niyet" göstergesi olarak Yılan Adası'ndan çekildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, "iyi niyet" göstergesi olarak, Ukrayna'nın Yılan Adası'ndan çekildiğini açıkladı

Rusya,
Rusya'dan Ukrayna'ya 'iyi niyet' göstergesi açıklaması
0:00 / 0:00
Reuters

Rusya Savunma Bakanlığı "iyi niyet" göstergesi olarak Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Yılan Adası'ndan çekildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya "iyi niyet" göstergesi olarak Yılan Adası'ndan çekildiklerini duyurdu.

Rus güçleri, saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı işgal etmiş, Ukrayna sınır muhafızları Rus savaş gemisinin teslim olma talebini reddederek dünya çapında ün kazanmıştı.

Rus işgalinde 4 ay geride kalırken, Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus güçleri, "iyi niyet" göstergesi olarak Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Yılan Adası'ndan çekiliyor" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Rusya'nın tahıl ihracatı için insani koridor oluşturma çabalarına engel olmadığı ifade edildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya 'Gönüllü çekildik' dedi, Ukrayna yalanladı
DÜNYA Rusya 'Gönüllü çekildik' dedi, Ukrayna yalanladı
Macron'dan Türkiye mesajı: Memnunum
DÜNYA Macron'dan Türkiye mesajı: Memnunum
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ciddi şekilde endişe duyuyoruz
DÜNYA Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ciddi şekilde endişe ...
NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
DÜNYA NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ...
ABD Başkanı Biden'dan son dakika F-16 açıklaması: Türkiye'ye F-16'ları satmalıyız - Haberler
DÜNYA ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları satmalıyız
Son dakika: Pençe-Kilit'te 10 terörist etkisiz hale getirildi - Güncel haberler
DÜNYA Pençe-Kilit'te 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den "Rusya diyaloğa hazır" mesajı
DÜNYA Putin'den "Rusya diyaloğa hazır" mesajı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya açıklaması: Rusya ile savaşın yıkıcı sonuçları olur - Güncel Haberler
DÜNYA Stoltenberg: Rusya ile savaşın yıkıcı sonuçları olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde ikili temaslar
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde ikili ...
Fas-İspanya sınırında tarihinin en büyük göçmen faciası!
DÜNYA Fas-İspanya sınırında tarihinin en büyük göçmen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.