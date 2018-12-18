Dünyanın önde gelen gazetelerinden Washington Post, Senato için hazırlanan raporun taslağına ulaştı. Raporda dünyanın önde gelen şirketleri Google, Facebook ve Twitter'daki paylaşımlar incelenirken milyonlarca veri üzerinden analiz yapıldı.

Sosyal medya analiz şirketi olan ve Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışan Computational Project and Graphika'nın hazırladığı raporda, ABD'nin Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği aracı kuruluş İnternet Araştırmaları Ajansı'nın verileri analiz edildi. Raporda özellikle ABD'li seçmene hedeflenmiş mesajlar atıldığı ve seçimlere yaklaşılırken başkanlık yarışında mücadele eden adayların tartışma programlarına ya da parti zirvelerine katıldığı zamanlarda bilgi kirliliği yaratıldığı ortaya çıktı.

Bu hafta tamamı yayınlanacak raporda milyonlarca verinin incelendiği ifade edilirken ABD Başkanı Trump’ın 2016 seçim kampanyasına destek verildiği ve ABD seçmenine sosyal medya üzerinden sık sık silahlı saldırılar ve ırkçılık konusunda toplumu ayrıştırıcı paylaşımlar yayınlandığı belirlendi.

Senato’nun isteği üzerine hazırlanan raporda hakkında Rus yetkililer daha önce ilgilerinin olmadığını duyurmuştu.

Bu yılın başında Özel Savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı 3 şirketin ABD seçimlerine müdahale ettiğini ve ayrıştırıcı mesajlarla seçmeni yönlendirdiğini duyurmuştu.

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