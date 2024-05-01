Rusya, Ukrayna ordusundan ele geçirdiği NATO silahlarını Moskova'da sergiliyor

Zafer Parkı’ndaki Zafer alanında bugün itibarıyla Ukrayna ordusundan ele geçirilen ve tahrip olan aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin ürettiği 30’dan fazla silah ve askeri teçhizat örneklerinden oluşan sergi ziyaretçilere açıldı.