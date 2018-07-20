Bu dönemde yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 44, değerde ise yüzde 64 artarak 337 milyon 736 bin 532 dolara ulaştı.
Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatında 47 bin 542 tonla şeftali ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 1 Ocak-16 Temmuz döneminde yapılan şeftali ihracatından 47 milyon 374 bin 906 dolar gelir elde edildi.
Geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 34 bin 371 ton şeftali satılarak, karşılığında 37 milyon 204 bin 915 dolar kazanılmıştı. Böylece şeftali ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 38, değerde yüzde 27 artış gösterdi.
Rusya'ya bu dönemde 92 bin 90 tonluk yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 70 milyon 443 bin 761 dolar gelir sağlandı. Bölgeden yapılan yaş meyve sebze ihracatında 8 bin 851 ton karşılığında elde edilen 8 milyon 976 bin 779 dolarla yine şeftali ilk sırada yer aldı.
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.
Yaş meyve sebze sektöründe birinci pazarın Rusya olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, Türkiye ve Doğu Karadeniz'den Rusya'ya 1 Ocak-16 Temmuz tarihleri arasında en çok şeftali ihraç edildiğini, bunu sırasıyla mandarin ve limonun takip ettiğini belirtti.
"İHRACATIMIZIN DAHA İYİ NOKTALARA GELECEĞİNE İNANIYORUZ"
Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının giderek arttığını vurgulayan Gürdoğan, şöyle devam etti:
"Rusya Federasyonu'na ihracatın artış göstermesindeki neden, yasaklama ve kısıtlamaların kalkması ile bir önceki sezona göre sevkıyatların artmasıdır ancak ihracatçılardan aldığımız yoğun şikayetlerde Rusya Federasyonu'na her ne kadar yasağın kalkmış olduğu görülse de gayriresmi yapılan uygulamalar, Türk ürünlerinde yapılan gereksiz ve hiçbir amacı olmayan aşırı kontrol uygulamaları, soğutuculu araçlardaki ürünlerin liman sahalarında kontrol amacıyla boşaltılarak aşırı sıcak altında bekletilmesi gibi uygulamalar ihracatçılarımızın büyük mağduriyet yaşamalarına sebebiyet vermektedir."
Gürdoğan, birçok firmanın çabuk bozulabilir sezon meyve ürünlerinin ihracatını durdurduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye dışındaki farklı ülkelerden Rusya'nın ithal ettiği ürünlerde bu uygulamaları yapmamasına ve her türlü kolaylığı göstermelerine rağmen Türkiye'den gelen Türk ihracatçılarına ait ürünlerde uygulanan bu gayriresmi ablukaya bir anlam veremiyoruz. Bu uygulama ihracatımızda önemli düşüşlere sebebiyet vermektedir. İhracatımızın giderek daha iyi noktalara gelmesi için sevkıyatta yaşanan sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu sayede ihracatımız daha da üst noktalara ulaşacaktır. İhracatımızın daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz."
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