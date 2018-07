Rusya: Yeni nesil hipersonik füzelere dair sırların Batı'ya sızdırılma şüphesi

MiG-31 savaş uçağı tarafından taşınan Kinzhal tipi füze

Rusya'da Federal Güvenlik Servisi (FSB), hipersonik füzelerle ilgili sırların Batılı ajanlara sızdırıldığı şüphesiyle, bir uzay araştırma tesisine baskın yaptı.

Devlet Uzay Ajansı Roskosmos, kuruluşun güvenilk görevlilerinin FSB yetkilileriyle işbirliği yaptığını duyurdu.

Kommersant gazetesi, Roskosmos'un TsRIIMash adlı tesisinde çalışan 10 kadar görevliden şüphelenildiğini duyurdu. Tesisin müdürünün ofisinde de arama yapıldığı bildirildi.

Rusya dün yeni hipersonik füze sistemlerini gösteren bir video yayımlamıştı.

Gazeteye konuşan bir kaynak "Sızıntının TsNIIMash'in bir çalışandan kaynaklandığı tespit edildi" dedi.

TsNIIMash, Rusya'nın uzay programlarını yöneten Roskosmos'un bir yan kuruluşu. Videoda füzelerin bombardıman uçaklarından, yeraltı ve mobil füze rampalarından fırlatılışı gösteriliyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, geçen Mart ayında ses hızının 10 katına çıkabilen (saatte 12 bin kilometre) iki bin kilometre menzilli Kinzhal füzeleri de dahil, yeni nesil füze sistemlerinden bahsetmişti.

