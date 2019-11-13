Rüyada para görmek ne anlama gelir?

Rüyada para görmek;

Rüyada para görmek pek hayra yorumlanmaz. Fakat gördüğünüz para cinsine göre değişkenlik gösterebilir. üzüntü ve kedere, bayağı rızka ve darlığa; gösterişe, üzüntü veren söze, sıkıntı doğuran davranışa; Para bazen dostlarla görüşmeye, sıkıntıdan sonra rahata ermeye, sözün tükendiği yerde maddi imkanların devreye girmesine delalet eder. Rüyada para bir kaç şekilde yorumlanır. Gümüş para hayırlı haber, sevinç verici sözdür. Bakır para hayırlı, uğurlu iş ve hizmetkardır. Altın para kıskançlık, dedikodu ve sıkıcı sözdür.

Rüyanızda; Gümüş para yutup abdest bozarken para çıkarıldığını görmek zındıklığazındıklığa Altın yutup para çıkardığını görmek, imandan sonra küfre düşmeye, Sarık yahut şapkası içinde para görmek abdest bozmaya, Üzerinde kutsal ifadelerin yazılı bulunduğu paraları görmek, şiir ve musikiyi Kur'an'a tercih etmeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Para Cüzdanı, Darphane, Paralı Kimse.)

Rüyada para almak :vermek veya tomarla para görmek, iyi şans ve zenginliğe yorumlanır. Para bulmak, şansının iyi olacağına ve zengin olunacağına işarettir. Para kaybetmek, kısa sürecek sıkıntı ve üzüntüye yorulur. Para saymaksa, beklemediği kadar başarılı olacak bir işe yorumlanır. Gümüş para güzel haber, mutluluk demektir. Bakır para güzel, uğurlu bir iştir. Altın para kıskançlık, dedikodu ve sıkıcı söz olarak yorumlanır.

Bozuk para konuşma, laftır. Gümüş para kısmettir. Altın para dedikodu, kıskançlıktır. Kağıt para, kişinin çalışması ve sorumluluklarını bilmesi sonucunda alacağı paradır.

Rüyada çok paranız olduğunu ve onları saymakla bitiremediğinizi görmek, yapmak istediğiniz bir isi tamamlayamayacağınıza, yahut çeliştiğiniz yerde bazı ihmallerinizden dolayı zarara uğradığınıza delalet eder.

Yolda giderken yerde bir para bularak aldığınızı görmek, elinizden bir miktar para çıkacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen para, riya ve mücadele ile beraber söylenen bir sözdür.