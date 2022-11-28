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Rüzgarlı ve batı kıyılarımızda yağmurlu hafta

Türkiye’de kış soğuğa bir adım daha yaklaştık, gelmek için bugüne kadar hızlı davranmayan yeni mevsim artık ufukta görünmeye başladı. Kış mevsimine girdiğimizi resmen ilan etmek için İstanbul’a kar yağması mı lazım? Doğu ve güneydoğu bölgelerimiz hatta Bolu ve Bursa yüksekleri kar yağışlarıyla beyazladı, kış soğukları deniz seviyesindeki merkezlerimize kadar sokuldu fakat kar yağışının kendisi henüz İstanbul’a yakın değil. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberi...

Rüzgarlı ve batı kıyılarımızda yağmurlu hafta
Rüzgarlı ve batı kıyılarımızda yağmurlu hafta
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Salı günü (yarın) kıyı Akdeniz’de Antalya çevresinde kuvvetli ve aralıklarla ısrar eden sağanaklar görülebilir, geçtiğimiz hafta olduğu gibi Akdeniz’deki kuvvetli yağışlara dikkat etmekte yarar var.

İç Anadolu ayaz yaşıyor, Ankara güne sıfır derece hissedilen sıcaklıkta uyanıyor. Erzincan, Malatya, Kayseri ve çevre merkezlerde yağış yok ama soğuk var. Salı akşamından itibaren bu alanda hava ısınacak, hafta ortası lodos yeniden hakim olacak. Bu da daha yumuşak geceler ve gündüzler demek, ancak keşke biraz da Orta Anadolu’da yağmur toplayabilseydik.

ÖNCE POYRAZ, HAFTA ORTASI LODOS

Perşembe ve Cuma günleri Trakya ve kıyı Ege'de oluşacak yağışlar İstanbul-Bursa-Kocaeli hattına da ulaşacak görünüyor. İstanbul'da görülecek yağmurlar zayıf ve temposuz olacaktır henüz özel bir uyarıya gerek yok, rüzgar (önce poyraz, hafta ortası lodos) nereden eserse kuvvetli esecek. O biraz konforumuzu kaçırabilir.

Şimdilik sadece Anadolu yükseklerinde kendini gösteren kar yağışları Aralık ayında kıyı bölgelere de yaklaşabilir ancak özellikle İstanbul için yakında herhangi bir kar yağışı beklentisi bulunmuyor.

Not: Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ülkemizde hava tahminleri yayınlamaya yetkisi olan kurum ve kişiler 28 Kasım itibari ile örneğin “15 Aralık’ta kar yağacak, Ocak çok karlı geçecek” gibi cümleler kurmazlar. Hava tahminlerinde tutarlılık ilk 3 gün için oldukça yüksek (ülkemizde %94’e kadar) ancak 5 günden itibaren vade uzadıkça daha düşüktür. Kış yaklaşırken İstanbul ve kar sözcüklerini aynı cümlede kullanıp bundan bir şekilde “kazanmaya” çalışan mecralara, kişilere bunu yapmamalarını önermeliyiz. Ülkemizde aksayan pek çok şey var ve etki alanımızın olduğu konuları düzeltebilmek için birlikte çalışmalıyız. Doğru dürüst, zamanında yapılamayan uyarılar, hızla ilerleyen bilgi kirliliği, bir uyarı kültürümüzün oluşmamasına yol açıyor. Günün sonunda yöntemi hatalı ve hiç bir bilimsel metodu takip etmeyen “kar haberleri” bu işle profesyonel düzeyde uğraşan kurumların ve kişilerin paylaşımlarından daha öne geçiyor, yalan haber hızlı yayılıyor ama bundan ülkede kimse fayda görmüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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