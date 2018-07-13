NTV Spor'un haberine göre; Ryan Babel'i kadrosuna katmak isteyen Brezilya ekibi Flamengo, teklifini 7 milyon Euro’ya çıkardı. Babel kariyerine siyah beyazlılarda devam etmek istediği için transfer gerçekleşmedi.

Kulüpler arasında yapılan son görüşmede Flamengo, teklifini 7 milyon Euro’ya çıkardı. Bu gelişme üzerine durumu değerlendiren siyah beyazlı yönetim, son sözü Babel’e bıraktı. Hollandalı futbolcunun takımda kalmak istemesi üzerine transfer rafa kalktı.

Beşiktaş ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Babel, yıllık 4 milyon Euro karşılığında 3 senelik yeni sözleşme talebinde bulunmuştu. Beşiktaş’a Ocak 2017'de Deportivo La Coruna’dan bonservis bedelsiz transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı takımla çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.