Edinilen bilgiye göre, saat 17.40 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı´nın ikinci pistin zeminine hafriyat dökmek için yanaşan iki kamyondan bir tanesinin damperi yan yattı. O sırada hafriyat boşaltmak için kamyonundan inen Halil Göçüm, üzerine hafriyatın dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybeden Halil Göçüm´ün cansız bedeni olay yeri ve Cumhuriyet savcısı incelemesinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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