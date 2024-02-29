Şafi mezhebine göre abdest nasıl alınır? Şafi mezhebine göre abdestle ilgili hükümler
Abdestin ile ilgili kafaları karıştıran bir takım sorular cevapsız kalabiliyor. En merak edilen soruların başında abdest sırasının ve alış şeklinin mezhepler arası farklılık taşıyıp taşımadığı geliyor. Yazımızın devamında Şafi mezhebine göre abdestin nasıl alındığını konu aldık. Şafi mezhebine göre abdest nasıl alınır? Şafi mezhebine göre abdestle ilgili hükümler nelerdir? İşte, detaylar.
Abdest alırken niyet etmek, Hanefi mezhebine göre sünnet iken diğer üç mezhebe göre farzdır. Şafi mezhebine göre de abdeste niyet etmek ve ilaveten tertip (abdest organları yıkanırken ayetteki sırayı gözetmek) de farzdır. Şafi mezhebine göre abdest nasıl alınır bayan-erkek, şafi mezhebine göre abdest nasıl bozulur? Şafi mezhebinde abdest ile ilgili hükümler, şafi mezhebinde oruçluyken abdest nasıl alınır, şafi mezhebinde gusül abdest nasıl alınır? İşte, merak edilen detaylar.
Şafi Mezhebine Göre Abdest Nasıl Alınır Bayan-Erkek?
Hanefîler'e göre abdestin farzları, Kur’ân-ı Kerîm’de (el-Mâide, 5/6) ifade edildiği üzere; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/7).
Şâfiîlere göre bu şartlara ilaveten, abdeste niyet etmek ve tertip (abdest organları yıkanırken âyetteki sırayı gözetmek) de farzdır (Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, 1/167-180).
Abdestin Farzları
Niyet etmek: Abdest almak isteyen bir kimse abdestsizliğin kaldırılmasına niyet eder. Niyet ise yüzü yıkarken yapılır. Daha önce yapılırsa sahih olmaz. Niyet, kalp ile yapılır; dil ile söylenmesi sünnettir. Neveytü raf’al-hadesi” yani (abdestsizliği gidermeye niyet ettim) şeklinde niyet edilebilir. Bu niyetin sadece Türkçesini söylemek de yeterlidir.
Yüzü yıkamak: Yüzün uzunluğu, saç bitiminden çene kemiğinin altına kadardır. En ise, iki kulak memesi arasında kalan bölümdür. Yüzde bulunan hafif sakal, kirpik, kaş, bıyık, favori ve dudak altındaki kılların hem altını hem de üstünü yıkamak gerekir. Şayet gür bir sakalınız varsa dışını yıkamak yeterlidir. Gür sakal, karşıdan bakıldığında tenin görülmediği sakal tipidir.
Kolları dirseklerle beraber yıkamak: Kol, parmak uçlarından dirseğe kadar olan kısmı kapsar. Bu kısma dirsek de dâhildir. Abdeste başlardan ellerin yıkanması yeterli değildir. Yüzü yıkadıktan sonra kolları yıkarken de elleri yıkamak gerekir.
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Başın, ten veya saçından bir kısmını mesh etmek: Bir kıl veya bir kıl kadar başın tenini mesh etmek de kâfidir. Hepsini mesh etmek sünnettir.
Ayakları, yandaki aşık kemikleriyle beraber yıkamak: Parmakların arasını ve ayaktaki yarıkları yıkamak farzdır. Ayak üzerinde ya da tırnaklar altında yer alan; suyu, altına geçirmeyen kir ve benzeri şeyleri gidermek gerekir. Şayet parmak aralarına hilalleme yapmadan su ulaşmıyorsa hillalleme yapmak gerekir.
Tertip üzere abdest almak: Yani sıra ile yüzü, kolları yıkamak, başı mesh etmek, daha sonra ayakları yıkamak. Ancak deniz ya da göle giren bir kimse abdeste niyet ederse abdest sahih olur, tertip aranmaz.
Şafi Mezhebine Göre Abdest Nasıl Bozulur?
- Ön ve arkadan çıkan herhangi bir şey dışkı, sidik, kan ve yel gibi şeyler abdesti bozar. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor:
"... yahut biriniz tuvaletten gelmişse..." (Maide, 5/6)
- Bağdaşsız uykuya dalmak da abdesti bozar. Bu konuda Peygamberimiz (asm):
"Uykuya dalan kimse abdest alsın."(2) buyurmuştur. Ama bağdaş kurup uykuya dalan kimsenin abdesti bozulmaz.
Nitekim Enes (r.a.) şöyle demiştir:
"Peygamberimiz (asm) birisiyle yavaş yavaş konuşurken, namaz için kamet edildi. Fakat ashabı (oturdukları halde) uyuyuncaya kadar ona gizli gizli konuşmasından ayrılmadı. Sonra geldi ve onlara namaz kıldırdı."(3)
- Hastalık veya sarhoşlukla aklını kaybetmek abdesti bozar. Zira böyle bir durum uyku gibidir. Aklın gitmesi ile insan kendine hâkim değildir. İnsandan herhangi bir şeyin çıkması muhtemeldir.
- Birbirine mahrem sayılmayan (dinimizce birbirlerine nikahı düşen) erkek ile kadının çıplak tenlerinin birbirine temas etmeleri abdesti bozar. Buna delil şu ayet-ı kerimedir:
"... yahut kadınlara dokunmuşsan..." (Nisa, 4/43)
- Kıl, diş ve tırnaklardan abdest bozulmaz.
Şehevi duygulardan anlamayan yedi yaşın altındaki çocuklardan abdest bozulmaz.(4)
- Tenasül uzvuna ve İmam Şafii'nin cedid (yeni) görüşlerine göre, dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak da abdesti bozar.
Ümmü Habibe'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (asm):
"Her kim tenasül uzvuna veya fercine dokunsa abdest alsın." buyurur. Hadisteki "ferc" kelimesi hem erkeğin hem de kadının cinsel organıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi, İmam Şafii'nin yeni içtihatlarına göre elin iç kısmıyla insanın dübür halkasına dokunmak da abdesti bozar.
Tenasül ve dübür uzuvlarına elin iç kısmıyla dokunmak, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın abdesti bozar. Şu halde, bir anne bebeğinin altını temizlerken çıplak elinin içi bebeğinin ön veya arkasına değerse abdesti bozulur.
Peygamberimiz (asm) şöyle buyurur:
"Her kim tenasül uzvuna dokunursa, abdest alsın."(5)
Hadis-i şerifle geçen tenasül uzvu, kadın ve erkeğin ön ve arkasıdır.
Kaynak: Sorularla İslamiyet
Şafi Mezhebinde Abdest İle İlgili Hükümler
Abdest almakla farz ve nafile namazlar, tilâvet ve şükür secdeleri, farz ve nafile tavaflar gibi ibadetler eda edilebilir. Mushaf'a el sürmek de böyledir. Ancak Mushaf'ın tümüne veya bir kısmına abdestsiz olarak dokunmak veya onu taşımak şu şartlar çerçevesinde caiz olur:
Abdestin Şartları
Abdestin Farzları
Abdestin tarzlarıyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır:
"Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın." (Mâide 5/6.)
Bu âyet-i kerimede abdestin farzlarının dört tane olduğu açıkça belirtilmektedir ki, onları şöyle sıralayabiliriz:
Kaynağını Hz. Peygamber'in (s.a.v) sünnetinden olan bazı delillere dayanılarak bu farzlara niyet ve tertip de eklenmiş, böylece abdestin farzları toplam olarak altıya çıkarılmıştır. Şimdi bu farzları kısaca açıklayalım.
Abdestin Sünnetleri
"Yüce Allah'ın adıyla başlarım. İslâmiyet'ten ve diğer nimetlerinden ötürü Allah'a hamdolsun."
Ağza su alırken şu duayı okumak:
"Allah'ım, seni anma, sana şükretme ve sana güzelce ibadet etme hususunda bana yardım et."
Buruna su alırken şu duayı okumak:
"Allah’ım, bana cennetin kokusunu koklat."
Yüzü yıkarken şu duayı okumak:
"Allah'ım! Bir takım yüzlerin ağaracağı, birtakım yüzlerinse kararacağı günde yüzümü ağart."
Sağ eli yıkarken şu duayı okumak:
"Allah'ım! Amel defterimi sağ elime ver ve hesabımı da kolaylıkla gör." Sol eli yıkarken şu duayı okumak:
"Allah'ım! Amel defterimi sol elime ve de arka tarafımdan verme." Başı mesh ederken şu duayı okumak:
"Allah'ım! Saçımı ve tenimi ateşe haram kıl ve beni senin gölgenden başka gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde gölgelendir."
Kulakları mesh ederken şu duayı okumak:
"Allah'ım! Beni söz dinleyenlerden ve sözün en güzeline uyanlardan yap."
Ayakları yıkarken şu duayı okumak:
"Allah'ım! Ayakların kaydığı günde ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."
Abdestin bitiminden sonra kıbleye yönelerek elleri semaya kaldırıp şu duayı okumak.
"Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, O'nun bir ve ortaksız olduğuna şahitlik ederim. Efendimiz Muhammed'in de O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Allah'ım! Beni tövbekârlardan ve temizlenip arınanlardan eyle. Sen eksikliklerden münezzehsin ve seni överiz. Allah’ım! Senden başka ilâh bulunmadığına şahitlik ederim. Senden bağışlanma dilerim ve sana dönüp tövbe ederim."
Bu dua okunduktan sonra Kadr sûresi okunmalıdır.
Abdest organlarını başkalarına yıkatmak mekruhtur. Hastalık halinde abdest alırken başkalarından yardım istemek caizdir. Başkalarının yardımı olmadan abdest alamayacak durumda olan birinin yapılacak yardımı kabul etmesi ise vaciptir.
Hanefîler bu görüşe katılmamaktadırlar. Onlara göre boynun mesh edilmesi sünnettir. Ancak cumhuru fukahâya göre boynu mesh etmek mekruhtur. (Zühaylî, el-Fıkhü'l-lslâmî, 1/406; Nevevî, el-Mecmû', 1/48.)
Abdestin Mekruhları
Abdesti Bozan Şeyler
Abdest, aşağıda sayacağımız şu şeylerden biriyle bozulur:
Şunu belirtelim ki, uyumakta olan kişi, makadını sağlam bir yere oturtmamışsa, makadından bir şeyin dışarı çıkmadığından emin olsa bile abdesti bozulur.
Hanefî mezhebine göre uyku üç şartla abdesti bozar:
Karşı cinsin saç, tüy, diş, kemik ve tırnağının ellenmesiyle abdest bozulmaz. Yedi yaşına girmemiş karşı cinsten çocuklara el değmesiyle de abdest: bozulmaz. Erkek için baldız, kadın için kayınbirader örneğinde olduğu gibi araların da geçici surette evlenme engeli bulunan karşı cinslerin ellenmesiyle de ab dest bozulur.
Hanefî mezhebine göre ise bu gibi durumlarda abdest bozulmaz. Ancak erkek, eşiyle çıplak olarak yatağa girer de ikisinin tenasül organları üst üste gelir ve penisi sertleşirse ikisinin de abdesti bozulur.
Cenaze yıkayan kişinin abdesti bozulmaz.
Hanefîler'in aksine namazda kahkaha ile gülmek de abdesti bozmaz.
Abdest aldığını kesin olarak bilen, ancak aldıktan sonra hades (abdestsizlik) halinin meydana gelip gelmediği hususunda şüpheye düşen kişinin bu şüpheden dolayı abdesti bozulmaz. Bir kimse abdestinin bozulduğunu kesin olarak hatırlar da bozulduktan sonra abdest alıp almadığı hususunda tereddüt ederse abdestsiz sayılır.
Kaynak: Sorularla İslamiyet
Şafi Mezhebinde Oruçluyken Abdest Nasıl Alınır?
Şâfiî mezhebine göre; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak (hataen) boğazdan inerse oruç bozulmaz. Çünkü oruçlu iken abdestte ağza ve buruna az miktarda su vermek menduptur. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi bir sebeple hataen su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/158).
Şafi Mezhebinde Gusül Abdest Nasıl Alınır?
Şafi mezhebine göre gusülün farzları 2'dir.
“Niyet ettim gusletmeye.”
“Niyet ettim cenabetimi üzerimden kaldırmaya.”
“Niyet ettim büyük abdest almaya.”
NOT: Gusletmeden önce mutlaka vücudun her hangi bir yerinde necaset varsa yıkanmalı giderilmeli ve temizlenmelidir.