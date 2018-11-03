Sagan Tosu - V-Varen Nagasaki rakamlar

Sagan Tosu ve V-Varen Nagasaki, 04 Kasım 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. 33 puanlı Sagan Tosu 16. sırada bulunuyor, V-Varen Nagasaki 29 puana sahip ve 18. sırada. Sagan Tosu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. V-Varen Nagasaki, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 437 kodlu maçı oynayanlar; Sagan Tosu galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, V-Varen Nagasaki galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Sagan Tosu son haftadaki Kobe müsabasında 1-1 berabere kaldı.

V-Varen Nagasaki ise Shonan Bellmare karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Sagan Tosu, 15 gol attı ve 13 gol yedi.

V-Varen Nagasaki, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda V-Varen Nagasaki 16 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.

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