AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020

Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." uyarısında bulundu.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN"

Koca, Twitter hesabından, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020

Bakan Koca, paylaşımında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi uyarılarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti.

"Sağlık Bakanlığımız gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık çalışanlarımız fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgınına engel olmaya gayret ediyor. Sn.Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum."

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020

Şahsi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bahçeli, " Türkiye KOVİD-19 badiresinden kurtulacaktır yeter ki bir olalım, birlikte refleks gösterelim, hep beraber aynı safta toplanalım. Tedbir, temkin, tedaviyle başarıya ulaşmamız mutlaktır. Evde kalmak, solunum cihazına bağlı olarak hastanede yatmaktan çok daha iyidir. Salgından siyasi rant elde etmenin peşinde koşan defolu siyasetçilere itibar hezeyan ve hüsran verici akıbetlere kapı aralayacaktır. Virüsün tehlikelerini hesap etmeden, bulaşıcılık özelliğini ciddiye almadan toplumsal hayatın içine telaşla karışmak, çağrı ve uyarılara yüz çevirmek, bilinsin ki büyük bir vebaldir. Bana bir şey olmaz diyenlere de, dilemeyiz ama, her an bir şey olması kaçınılmazdır." ifadelerini kullanmıştı.

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