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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması

        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vesayet odaklarının 'bin yıl sürecek' dediği 28 Şubat çoktan tarihe karıştı. Aziz milletimize üstten bakan, gündemi şerden yana olan, milli iradeyi esaret altına almaya çalışan kibir abideleri derin bir hüsrana uğradı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 23:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:31
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        Bakan Memişoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması
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        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından 28 Şubat "postmodern darbe" sürecinin 28. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, darbenin bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

        Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Vesayet odaklarının 'bin yıl sürecek' dediği 28 Şubat çoktan tarihe karıştı. Aziz milletimize üstten bakan, gündemi şerden yana olan, milli iradeyi esaret altına almaya çalışan kibir abideleri derin bir hüsrana uğradı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, açtığı yeni ufuklarla milletimizle yürüdüğü bu kutlu yolda 28 Şubat'ın geride bıraktığı çağ dışı uygulamalara son verdi. O karanlık günleri geride bıraktık. Artık yeni bir safhadayız. Yönümüzü istikbale çevirdik. Milletimizden aldığımız güçle, emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na."

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