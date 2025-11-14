Sağlık Bakanlığı'ndan Ordu'da gündeme gelen iddialara dair açıklama

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 12 Kasım 2025 tarihinde yapılan Sürekli İşçi Alımı Kurası sonrasında, Ordu'da kura sonucu yerleşen adaylar üzerinden sosyal medya ve basın organlarında gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Bakanlığın işçi alım süreçleri, ilgili mevzuat hükümlerine tam uyumlu şekilde, şeffaflık, denetlenebilirlilik ve eşitlik esaslarına göre yürütülmekte olduğu ifade edildi. 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR tarafından il ve meslek bazında alınmakta olduğu belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımız ikamet ettikleri ildeki sağlık tesislerini tercih ederek başvuru yapmaktadır. Bu nedenle aynı ilde yaşayan ve aynı soyadını taşıyan kişilerin aynı ilana başvurması tamamen doğal ve sık karşılaşılan bir durumdur. Resmî kayıtlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır, Ordu ilinde; TÜİK’in 2024 yılı soyadı istatistiklerine göre “Güney” soyadı 3.483 kişi ile 17. sırada yer almaktadır. Sürekli işçi alımı kapsamında 500 kişilik asil kontenjan için İŞKUR’a başvuruda bulunanların 227'sinin “Güney” soyadı taşıdığı tespit edilmiştir. Noter kurası neticesinde bunlardan 5’i güvenlik görevlisi, 1’i temizlik görevlisi olmak üzere toplam 6 kişi asil olarak yerleşmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bir il için yapılan kuraya, aynı ad, aynı soyada sahip veya aynı aile mensubu adayların başvuruda bulunabileceği ve bunun önünde yasal olarak herhangi bir engel olmadığı, noter huzurunda yapılan kura sonucunda aynı soyada sahip veya akrabalık bağı olanların da rastlantısal olarak yerleşebileceğinin açık olduğuna değinilen bakanlık açıklamasında "Bu bilgiler, ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Sonuç olarak; sosyal medya üzerinden yürütülen söz konusu iddialar asılsızdır, kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır. Sağlık Bakanlığı olarak tüm personel alımı süreçlerini şeffaflık, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ilgili mevzuat kapsamında yürütmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız. Hiçbir dayanağı olmadan, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve bu suretle vatandaşımızın kamu kurumlarına olan güven ve itibar duygusunu zedeleyici bu ve benzeri paylaşımlarda bulunanlara ilişkin adli süreç gecikmeksizin başlatılmıştır. Gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.