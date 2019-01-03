Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorusu binlerce vatandaş tarafından sıkça merak ediliyor. Bakanlık İŞKUR üzerinden 6 bin 409 personel alınacağını ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere sürekli işçi kadroları için alım yapacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı'nda personel olmak için gerekli şartlar neler? Başvuru formu nereden alınır? KPSS şartı aranıyor mu? Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların, 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki ilgili şartları taşıması gerekecek.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?

İlan edilen kadrolar için yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Kura usulüne tabi taleplerden, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi (genel), güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), şoför (yolcu taşıma), veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı (diş) mesleklerine ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek.

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvuru sürecinin 31 Aralık 2018'de başladığını duyurmuştu. İşçi alımlarında il sağlık müdürlüklerinde sözlü sınav yapılacağını bildirmişti. Peki, son başvuru tarihi ne zaman? İŞKUR adresi üzerinden veya size en yakın İŞKUR binasından bilgi alıp başvuru formu dolduracağınız sağlık bakanlığı personel alımında son başvuru tarihi 4 Ocak 2019'dur. Başvuruları İŞKUR resmi internet sayfasından da yapabileceksiniz.

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