Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk Whatsapp hattını mesaj yağmuruna tutan Sağlık meslek lisesi mezunları atamalarda kendi kategorilerinin payının arttırılmasını talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, sağlık meslek lisesi mezunlarının da sağlık bakanlığı uhdesinde değerlendirmesi için çalışmaların yapılacağını ifadesine dikkat çeken hemşire adayları bu konuda adım atılmasını bekliyor.

4 YILLIK EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, KPSS’den 80 üstü almalarına rağmen sıkıntı yaşayan hemşireler, mağduriyetlerini Habertürk’e anlattı. Sağlık meslek liselerini tercih eden hemşireler; eğitimlerinde, hem teori hem pratik dersler görürken aynı zamanda da mesleğe ilişkin stajlarını tamamladı. Ortaöğretim mezunu hemşireler, aldıkları bu 4 yıllık eğitime rağmen atanamamakta.

BİLDİKLERİ İŞİ YAPMAK İSTİYORLAR

Sağlık branşları arasında mezun sayısı en çok olan ortaöğretim mezunu hemşireler atama bekliyor. Özel hastanelerde de istihdam oranının çok az olduğunu ifade eden hemşireler; başka alanlarda çalışmak yerine, bildikleri işi yapmak istediklerini ifade ettiler.

"80 ÜZERİ PUANLARLA ATANAMIYORUZ"

Atama mağduru bir hemşire, “Bizler mevcut hemşire ihtiyacı doğrultusunda açılan bu okulları zamanında Anadolu öğretmen liseleriyle yarışan puanlarla tercih ettik, devletin verdiği eğitimle mezun olduk. 80 üzeri puanlarla atanamıyoruz. Ortaöğretim hemşireler olarak hor görüldük, aldığımız eğitim eleştirildi, birçoğumuz mesleğe hiç yakışmayan koşullarda mesleğini icra ediyor. Bizler bu ülkenin vatandaşlarına hizmet etmek için hazırız.” dedi.

"ADİL İŞE ALIM İSTİYORUZ"

Başka bir hemşire de “Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin açmış olduğu sağlık meslek liselerinde branşımız için gerekli olan ders ve uygulamaları genç yaşlarımızda görmüş ve uygulamış olan ortaöğretim hemşireler olarak adil atama talep ediyoruz. Mezun olduğumuzda aldığımız eğitim ve uygulamalar Türkiye Cumhuriyeti kanun ve esaslarınca mesleğimizi yerine getirmemiz için yeterli görülmüş ve "hemşirelik" diploması olarak bizlere verilmiştir” diye konuştu.

"MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Bir diğer hemşire de şu ifadeleri kullanıyor: "Çekirdekten yetişen bizler, mesleki eğitimin önem kazandığı şu zamanlarda ve "Ağaç yaş iken eğilir" diyen atalarımızın deneyimine rağmen maalesef göz ardı edilmekteyiz. Geçmişten günümüze sağlık sektörünün bel kemiğini oluşturan sağlık meslek lisesi mezunu hemşireleri olarak adil alım istiyoruz. Nevşehir Sağlık Meslek Lisesi 2013 mezunuyum ve hala atanamadım. Üniversite şansımı da birçok kez denedim fakat bizler meslek lisesi olduğumuz için TYT kısmında fazla zorlanamasak da AYT kısmındaki 2. Bölüm derslerini hiç görmediğimiz için üniversiteyi kazanma şansımız maalesef çok zor. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Sağlık Bakanımıza sesleniyorum; Lütfen 1. alımdaki gibi sayılarımız olsun, atanıp hayatımıza devam edelim. Lütfen bizlere yardımcı olun.