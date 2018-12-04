"Sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefliyoruz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini belirterek, "Sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefi koyduk. Bu bağlamda yaptığımız çalışmaların daha da hız kazanması için yeni eylem planları oluşturduk" dedi.

AA'nın haberine göre; Bakan Yardımcısı Meşe, Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü arasında "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi" amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Meşe, burada yaptığı konuşmada, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların, sağlık kurumuna başvuru öncesinde hastada var olmayan ancak uygulanan bir sağlık hizmeti sonrası ortaya çıkan enfeksiyonlar olduğunu söyledi.

İnvaziv işlemlerin artması, geniş kapsamlı cerrahi tedavilerin uygulanması ve immünsüpresif ilaç uygulamaları gibi tıp uygulamalarındaki gelişmelerin sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların oluşum riskini artırdığına işaret eden Meşe, mevcut antibiyotiklerin bazı mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde yetersiz kalabilmesinin sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önemini daha da arttırdığını vurguladı.

Bakan Yardımcısı Meşe, tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Alınacak tedbirlerle bu enfeksiyonların gelişimini önlemek mümkündür. Dünyada ortalama her 25 hastada bir hastane enfeksiyonu geliştiği bildirilmektedir. Bu enfeksiyonların önlenebilir olması nedeniyle, tüm dünyada yeni hedef sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları sıfıra indirmektir. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak kendimize sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefi koyduk. Bu bağlamda yaptığımız çalışmaların daha da hız kazanması için yeni eylem planları oluşturduk."

"ENFEKSİYON KONTROLÜNDE EN UCUZ YOL EL HİJYENİ"

Sağlık kurumunun sunduğu hizmetin kalitesinin değerlendirilmesinde önemli göstergelerden birinin sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon oranları olduğunu vurgulayan Meşe, enfeksiyonları sıfıra indirerek sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin kalitesini de artırmayı planladıklarını kaydetti.

Meşe, enfeksiyonların kontrolünde en ucuz, en kolay ve en etkin önlemin el hijyeni olduğuna işaret ederek sağlık hizmeti sunumunda el hijyenine uyumun artırılması, enfeksiyon gelişiminin ve antimikrobiyal direncin yayılımının önlenmesinde esas olduğunu söyledi.

Sağlık hizmet sunumunda tüm personelin el hijyenine özen göstermesi için hizmet içi eğitimler verildiğini aktaran Meşe, sağlık personelinin farkındalığını artırmaya yönelik birçok çalışmanın da yapıldığını dile getirdi.

Sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefine destek vermek üzere, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi" amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin 139 ülkenin katıldığı anlaşmayı imzaladıklarını aktaran Meşe, Dünya Sağlık Örgütü adına tüm dünyada bu çalışmaları yürüten Didier Pittet, Ana Paula Coutinho Rehse ve DSÖ Türkiye Direktörü Pavel Ursu'ya katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuşmasında 81 ilden gelen hastane yöneticilerine de büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade eden Meşe, "Önleyeceğimiz her bir enfeksiyon ile kurtaracağımız hastalar adına hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Meşe, konuşmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü temsilcileriyle birlikte Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi" amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin protokolü imzaladı.

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