Ambulans uçak, Tülin bebek için havalandı
Muş'ta 39 haftalıkken doğan Tülin bebek, solunum sıkıntısı sebebiyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:23 Güncelleme:
Muş'ta dünyaya gelen bebek, doğumsal anomali ve solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla İstanbula sevk edildi.
Muş Devlet Hastanesinde doğan bebeğin, doğumsal anomali ve gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbula sevk edilmesine karar verildi. İleri tedavi ihtiyacı bulunan Tülin isimli bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanına götürüldü.
Tülin bebek, burada hazır bekleyen ambulans uçakla İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.
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