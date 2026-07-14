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        Haberler Sağlık Ambulans uçak, Tülin bebek için havalandı

        Ambulans uçak, Tülin bebek için havalandı

        Muş'ta 39 haftalıkken doğan Tülin bebek, solunum sıkıntısı sebebiyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        Ambulans uçak, Tülin bebek için havalandı

        Muş'ta dünyaya gelen bebek, doğumsal anomali ve solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla İstanbula sevk edildi.

        Muş Devlet Hastanesinde doğan bebeğin, doğumsal anomali ve gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbula sevk edilmesine karar verildi. İleri tedavi ihtiyacı bulunan Tülin isimli bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanına götürüldü.

        Tülin bebek, burada hazır bekleyen ambulans uçakla İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

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