Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1. Uluslararası 10. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi'ne (FTR Kongre 2026) katıldı. Bakan Memişoğlu, 'Türkiye'de Sağlığın Geleceği' adlı özel oturumda yaptığı konuşmada Türkiye'nin sağlık sistemindeki gelişim, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki uygulamalar ile sağlık teknolojilerinin üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık meslek mensuplarının uygulama alanlarını genişlettiklerini belirten Memişoğlu, geçen yıl hayata geçirilen düzenlemelerle fizyoterapistlerin kendi birimlerini açabilmelerinin önünü açtıklarını kaydetti. Bakan Memişoğlu, "Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 200'ün üzerinde fizyoterapistin özel kendi birimlerini açacağı sağlık hizmet birimleri ruhsatlandırdık" ifadelerini kullandı.

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SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNE BAŞVURULAR YÜZDE 30 ARTTI

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlıklı yaşam bilincini artırmak için yürütülen çalışmalara değinerek, "Toplumun gelmesini beklemiyoruz artık. Topluma gidip toplumda bunun farkındalığını oluşturarak sağlıklı kalma talebini aktifleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Bakan Memişoğlu, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' ile 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyaları ve diğer çalışmalarla birlikte Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvuruların geçen yıla göre yüzde 30 arttığını bildirdi.

Esenlik mevzuatının sağlıklı yaşamı destekleyen hizmetler için yeni bir alan oluşturduğunu belirten Bakan Memişoğlu, hizmetlerin tedavi ve nekahet dönemini kapsamadığını vurgulayarak, "Esenlik mevzuatında şunu net ifade ettik: Bir, tedavi amaçlı olmayacak. İki, nekahet döneminde olmayacak. Onun haricinde destekleme anlamında, sağlıklı kalma anlamında her türlü hizmeti sunabilecek bir mevzuat altyapımız artık var. Sağlıklı insanların sağlık hizmeti alması için her türlü alan açılmış durumda. Onun için bu konunun gelişeceğini düşünüyorum" dedi.

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SAĞLIK PROFESYONELLERİNE ÜRETİM ÇAĞRISI

Sağlık alanında yeni teknolojiler, cihazlar ve uygulamalar geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Memişoğlu, sağlık profesyonellerini fikirlerini Bakanlığa iletmeye davet ederek, "Başkasının yaptığını, başkasının ürettiğini değil, kendi yaptıklarımızı, söylediklerimizi üretip onları dünyaya kazandıracak kapasiteye ulaşmış durumdayız. Onun için sizlerden üretme anlamında da fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyorum. Lütfen, uretensaglik.gov.tr adresine başvurunuzu yapın. Bunu bize iletin, biz patentini verelim ve o fikrinizi ürün haline getirelim" diye konuştu.

FOTO: İHA